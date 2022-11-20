لتعزيز التعاون بين الجانبان.. مباحثات بين شركة الكهرباء والغرفة التجارية الأمريكية

بحث رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي مع مديرة الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا ديبي هيرست التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والشركات الأمريكية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

ووفق الشركة العامة للكهرباء، فقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية.

وناقش الجانبان إمكانية رجوع خدمات الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الألمانية والتركية، والاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديل.

واسترعض الجانبان إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وإمكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

وأكدت ديبي هيرست على حث الشركات الأمريكية المختصة لبذل اقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية.