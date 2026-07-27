لتعزيز التعاون مع ليبيا.. مدير عام «الجمارك الجزائرية» يزور طرابلس

وصل مدير عام الجمارك الجزائرية، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد رسمي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين ليبيا والجزائر في المجال الجمركي.

وذكرت مصلحة الجمارك الليبية أن مدير عام المصلحة وعددًا من المسؤولين والمختصين كانوا في استقبال الوفد الجزائري فور وصوله إلى طرابلس.

وأوضحت المصلحة أن الزيارة تأتي في إطار دعم علاقات التعاون بين مصلحة الجمارك الليبية والمديرية العامة للجمارك الجزائرية، والعمل على تعزيز التنسيق المشترك وتطوير أوجه التعاون الجمركي بين البلدين.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مساعي الجانبين لتوطيد العلاقات المؤسسية وتبادل الخبرات في القطاع الجمركي، بما يعزز التعاون بين ليبيا والجزائر في هذا المجال.