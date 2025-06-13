لتعزيز التوزيع بمختلف المناطق.. أكثر من 30 ألف طن ديزل تصل طبرق

رست الناقلة النفطية Futura على رصيف مرسى الحريقة بمدينة طبرق، وعلى متنها شحنة من وقود الديزل تُقدّر بنحو 32 ألف طن متري، بحسب ما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتكثيف عمليات التزويد بالوقود لمختلف المناطق، وذلك وفق الجدول المعتمد والمُعد مسبقًا لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الاحتياجات المحلية.

ويُعد مرسى الحريقة من المرافئ الحيوية في دعم منظومة توزيع الوقود على مستوى ليبيا، خاصة في ظل الترتيبات الجارية لتأمين التوزيع السلس والمنتظم في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تأسست عام 1971 وتُعد الجهة المسؤولة عن توزيع وتسويق المنتجات النفطية والغازية في السوق المحلية.

وتدير الشركة شبكة واسعة من المستودعات ومرافئ الشحن وخطوط النقل، وتشمل خدماتها تزويد الوقود للمواطنين والمؤسسات، وكذلك وقود الطيران والسفن.

كما تشرف على أسطول بري كبير يضم مئات الشاحنات ووحدات التوزيع، وتعمل الشركة على تنفيذ خطط تطوير وتوسعة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وتشهد دوراً محورياً في ضمان إمدادات الوقود إلى مختلف المناطق رغم التحديات الأمنية واللوجستية.