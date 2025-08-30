لتعزيز الدفاعات الجوية.. أمريكا تدعم أوكرانيا والدنمارك بـ 8.5 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا على بيع أنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز “باتريوت” لحليفتها الدنمارك وأوكرانيا، في صفقة ضخمة تُقدر قيمتها بـ 8.5 مليار دولار.

وتشمل الصفقة بيع 6 منصات إطلاق، أنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ متطورة مرتبطة بها، والهدف من الصفقة هو دعم أوكرانيا في تصديها للهجمات الروسية المستمرة على أراضيها.

تفاصيل الصفقة

الصفقة تشمل أنظمة “باتريوت” التي تُعد من أبرز أنظمة الدفاع الجوي في العالم، وقد جرى تفعيلها لضمان قدرة الدنمارك وأوكرانيا على مواجهة الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية والمدن الأوكرانية.

يُذكر أن الدنمارك ليست من الدول التي تستخدم أنظمة “باتريوت” حاليًا، وبالتالي فإنها ستكون مضطرة لشراء هذه الأنظمة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمتع هذه الأنظمة بقدرات فنية عالية على اعتراض الصواريخ والطائرات المُعادية.

تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا

في أعقاب تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا، طلبت كييف بشكل متكرر من حلفائها في الغرب تزويدها بأسلحة متطورة لتعزيز قدراتها الدفاعية، خصوصًا في مواجهة الهجمات الجوية الروسية.

وتعد أنظمة “باتريوت” أحد أكثر الأنظمة الجوية فعالية في التصدي للتهديدات الجوية، سواء كانت صواريخ باليستية أو طائرات مقاتلة.

حلف الناتو والتحركات الأوروبية

تحرص دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على دعم أوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية، لكن نظرًا للقيود الأميركية في تمويل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، فقد بدأت دول أعضاء في الناتو مثل هولندا والدنمارك بشراء أنظمة “باتريوت” من الولايات المتحدة لتحويلها إلى أوكرانيا.

وفي نفس السياق، كانت هولندا قد اشترت أيضًا أنظمة “باتريوت” بهدف تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، ومن المتوقع أن تقوم الدنمارك والعديد من الدول الأخرى في الناتو باتخاذ خطوات مماثلة لمساعدة أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية.

التكلفة والتأثير على الدفاعات الأوروبية

على الرغم من التكلفة المرتفعة لهذه الصفقة، فإن الدول الأوروبية الحليفة ترى أن الدعم العسكري لأوكرانيا يعد أمرًا ضروريًا لصد العدوان الروسي، ويُعتبر “باتريوت” من أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي توفر الحماية المتكاملة ضد الهجمات الجوية، مما يرفع كفاءة الدفاعات العسكرية لأوكرانيا والدنمارك.

وكان وأقرّ وزير الخارجية الأمريكي الصفقة مؤكدًا على أهمية تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا والدنمارك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة المستمر في دعم حلفائها وتعزيز أمنهم في مواجهة التحديات المتزايدة. في المقابل، رحبت أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية بهذا الدعم العسكري المهم.