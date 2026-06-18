لتعزيز الرعاية العلاجية.. الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توزّع أدوية تخصصية في عدة مدن

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بدء توزيع مخصصات من الأدوية التخصصية على عدد من المعاهد والمراكز والمستشفيات المعنية بعلاج الأورام في مختلف المناطق، فيالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تبدأ توزيع أدوية تخصصية على مراكز ومعاهد علاج الأورام في ليبيا

شحنات دوائية تستهدف دعم استمرارية العلاج وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية المعنية بعلاج مرضى الأورام إطار جهودها الرامية إلى تأمين احتياجات المرضى وضمان استمرار البرامج والخطط العلاجية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، شملت عمليات التوزيع المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، والمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة، ومركز طرابلس لتشخيص وعلاج الأورام، ومستشفى طرابلس الجامعي، ومستشفى الأطفال طرابلس، ومركز علاج الأورام سبها، إضافة إلى مستشفى طرابلس المركزي.

وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان مواصلة العمل على توفير وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة لمختلف المعاهد والمراكز التخصصية، بما يدعم استمرارية الخدمات العلاجية ويعزز كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي الرامية إلى دعم المؤسسات الصحية المتخصصة، وضمان توفر الاحتياجات العلاجية اللازمة للمرضى، بما يسهم في المحافظة على انتظام الخدمات الطبية المقدمة داخل مراكز ومعاهد علاج الأورام في أنحاء البلاد.