لتعزيز السلام والتعاون.. بوتين يدعو القادة العرب إلى قمة تاريخية في أكتوبر المقبل

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية إلى زعماء الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المزمع عقدها في 15 أكتوبر المقبل.

وجاءت هذه الدعوة في برقية تهنئة من بوتين بمناسبة افتتاح القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تُعقد في بغداد، وأكد بوتين في رسالته عزم روسيا على تعزيز الحوار البنّاء وتطوير العلاقات مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأشار بوتين إلى أن القمة المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما لفت الرئيس الروسي إلى التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، خصوصاً تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أهمية دور الجامعة العربية كمنصة للحوار والتعاون في ظل هذه الظروف الصعبة.

وشدد بوتين على دعم موسكو للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدول العربية لحل النزاعات القائمة عبر احترام القانون الدولي وسيادة الدول.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة عقد القمة الروسية العربية الأولى كانت قد تم طرحها خلال لقاء بوتين مع سلطان عمان هيثم بن طارق في موسكو في أبريل الماضي، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول العربية.

هذا وتأتي القمة الروسية العربية الأولى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والدول العربية، بعد سنوات من التعاون السياسي والاقتصادي المتزايد بين الجانبين، وم الإعلان عن القمة رسمياً خلال اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة عرب، وتهدف إلى خلق منصة رسمية للحوار الاستراتيجي بين روسيا والجامعة العربية.

وتسعى القمة إلى تعميق التعاون في مجالات عدة تشمل الأمن، الاقتصاد، الطاقة، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تهدف القمة إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي من خلال دعم الحلول السياسية للنزاعات القائمة، مثل القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثير النزاعات المستمرة على الأمن والتنمية، مما يجعل الحوار الروسي العربي ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار والتعاون متعدد الأطراف.