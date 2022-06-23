لتعزيز العلاقات بين البلدين.. وفد ليبي يحط رحاله في العراق

بحث وفد من وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية مع الجانب العراقي، تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة.

وأكد الجانبان قرب استئناف عمل السفارة العراقية في طرابلس، إلى جانب وصول وفد عراقي للعاصمة للوقوف على احتياجات الجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

من جانبه، أشار مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية العراقية إلى حرص بلاده على أمن ووحدة ليبيا، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية فى الحفاظ على الاستقرار، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.