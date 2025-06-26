لتعزيز الكفاءة القتالية.. الجيش الليبي يرسل دفعة جديدة من القوات الخاصة لدورة تدريبية في إيطاليا

بناءً على قرار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وفي إطار حرص رئاسة الأركان العامة على تطوير وتأهيل منتسبي القوات الخاصة، غادرت يوم الإثنين من قاعدة مصراتة الجوية الدفعة الثالثة من منتسبي القوات الخاصة الصاعقة والمظلات إلى جمهورية إيطاليا، لتلقي دورة تدريبية في مجال العمليات الخاصة والمظلات لمدة ثمانية أشهر.

وحضر مراسم الإرسال آمر القوات الخاصة الصاعقة والمظلات، ومندوب إدارة التدريب، إلى جانب أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية ومندوب عن قاعدة مصراتة الجوية.

وتأتي هذه الدورة بهدف رفع الكفاءة والقدرات القتالية لمنتسبي الجيش الليبي، وتنفيذاً للاتفاق الفني الموقع بين اللجنة الليبية والإيطالية، لتطوير القوات الخاصة في مجالي الصاعقة والمظلات.