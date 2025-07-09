لتعزيز اللامركزية.. وزير الحكم المحلي يفوّض عمداء البلديات بعدد من الصلاحيات

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، القرار رقم (4319) لسنة 2025، الذي يقضي بتفويض عمداء البلديات بعدد من الاختصاصات الإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية العمل المحلي وتكريس مبدأ اللامركزية.

وتشمل أبرز الصلاحيات التي تم تفويضها لعمداء البلديات: إصدار قرارات النقل والندب والإعارة بين البلديات، وإصدار قرارات الترقية والتسوية والإيقاف الاحتياطي لموظفي البلدية حتى الدرجة العاشرة، إضافة إلى منح الإجازات بدون مرتب.

وأكد الوزير في تصريح أدلى به لمكتب الإعلام بالوزارة، أن القرار يأتي استجابةً لمتطلبات تطوير الأداء الإداري وتسهيل إجراءات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في دعم مسار اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الجويفي أن منح البلديات هذه الصلاحيات سيمكنها من اتخاذ قراراتها بسرعة وفعالية، ما من شأنه تسريع العمليات الإدارية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على أداء القطاع المحلي والعاملين فيه.