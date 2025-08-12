لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. «جهاز الإمداد الطبي» يستلم شحنة جديدة من الأدوية

استلم جهاز الإمداد الطبي شحنة جديدة من دواء Novoseven الموردة من شركة Novo Nordisk الدنماركية، في إطار تنفيذ العطاء العام والخطة الوطنية لتأمين احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية التخصصية والعامة.

ويستخدم دواء Novoseven في السيطرة على النزيف إلى جانب استخدامات طبية أخرى. وأوضح الجهاز أن الشحنة ستُوزع وفق الخطة المعتمدة بعد استكمال إجراءات المطابقة والفحص من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لضمان وصولها للجهات المستهدفة في الوقت المناسب.

وتواجه ليبيا تحديات كبيرة في قطاع الصحة نتيجة سنوات من الاضطرابات والصراعات التي أثرت على البنية التحتية والخدمات الطبية، وفي ظل هذه الظروف، يعد تأمين الأدوية التخصصية من أولويات الجهات الصحية، إذ تسهم هذه الأدوية في معالجة حالات طبية حرجة مثل النزيف الحاد الذي قد ينجم عن الحوادث أو العمليات الجراحية أو مضاعفات الأمراض المزمنة.

زدواء Novoseven يُستخدم عالمياً كمحفز لتجلط الدم ويساعد في السيطرة على النزيف الحاد، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في المستشفيات ومراكز الطوارئ، لذلك، تأتي جهود جهاز الإمداد الطبي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، استجابةً لحاجة القطاع الصحي لضمان توفر الأدوية الحرجة وحماية صحة المواطنين، خصوصاً في ظل الأزمات المستمرة.

وتسعى ليبيا من خلال هذه الإجراءات إلى دعم منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تخفيف الضغوط عن المستشفيات التي تستقبل أعدادًا متزايدة من المرضى والجرحى في مختلف المناطق.