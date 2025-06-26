لتعزيز تجربة المستخدم.. إطلاق هواتف ذكية تجمع بين التصميم المرن والتقنيات الحديثة

شهد سوق الهواتف الذكية هذه الأيام تحولات مثيرة مع إطلاق شركتين رائدتين جهازين جديدين يتنافسان على تقديم الأفضل لعشاق التكنولوجيا، كلٌ منهما برؤية مختلفة ومواصفات متقدمة تلبي احتياجات مستخدمي الأندرويد، شركة vivo تعود بقوة بهاتفها القابل للطي X Fold5 الذي يجمع بين تصميم أنيق وتقنيات متطورة تضعه في مصاف أفضل الهواتف القابلة للطي عالمياً، بينما تعزز Fairphone تواجدها في السوق بهاتف عملي ومستدام يركز على المتانة والحماية في ظروف الاستخدام القاسية مع هاتف Fairphone 6 الجديد.

فيفو تطلق هاتفها القابل للطي X Fold5 بأحدث التقنيات والمواصفات الرائدة

أعلنت شركة vivo رسمياً عن إطلاق هاتفها الجديد X Fold5، الذي يُصنف كأحد أفضل أجهزة الهواتف المحمولة القابلة للطي على منصة أندرويد، مزودًا بتقنيات متقدمة ومواصفات تقنية عالية تنافس أقوى الهواتف الذكية في السوق العالمية.

تصميم متين وأبعاد مرنة

يأتي Vivo X Fold5 بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعايير IP58/IP59، ما يوفر حماية موثوقة في ظروف الاستخدام اليومية.

الأبعاد عند فتح الهاتف: 159.7 × 142.3 × 4.3 ملم

الأبعاد عند طي الهاتف: 159.7 × 72.6 × 9.2 ملم

ويحمل الهاتف شاشتين فريدتين:

الشاشة الأساسية (القابلة للطي): من نوع Foldable LTPO AMOLED، قياسها 8.03 بوصة، بدقة عرض 2200 × 2480 بيكسل، تردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 4500 شمعة/م²، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مشرقة ونقية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الشاشة الخارجية: قياس 6.53 بوصة، بدقة 1172 × 2748 بيكسل، تردد 120 هيرتز، محمية بزجاج Armor Glass المضاد للصدمات والخدوش، لتعزيز متانة الجهاز عند الاستخدام في الوضع المطوي.

نظام تشغيل ومعالج متطوران

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة مستخدم OriginOS 5 التي تقدم تجربة سلسة ومتطورة.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، أقوى معالجات الهواتف الذكية حاليًا، مدعوم بمعالج رسوميات Adreno 750، مما يضمن أداءً فائقًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

الذاكرة: يتوفر الهاتف بخيارات متعددة لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 12 أو 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية تتراوح بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

نظام كاميرا احترافي

يتميز X Fold5 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة متساوية 50 + 50 + 50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 8K، مما يتيح تصوير فيديوهات وصور عالية الجودة.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميغابيكسل، مناسبة للصور الذاتية ومكالمات الفيديو بوضوح ممتاز.

ميزات إضافية متقدمة

دعم شريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 3.2 لنقل البيانات والشحن السريع

ماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة

شريحة NFC للمدفوعات اللاسلكية

تقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد

بطارية وشحن سريع

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، مما يمكن شحن الجهاز بشكل كامل خلال فترة قصيرة، إضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 40 واط، مما يوفر راحة ومرونة في الاستخدام.

Fairphone تعود إلى سوق أندرويد بهاتف جديد ينافس بقوة

أعلنت شركة Fairphone عن إطلاق هاتفها الجديد Fairphone 6، ضمن جهودها للعودة إلى المنافسة في سوق أجهزة أندرويد، مع التركيز على الاستدامة والمتانة في تصميم يراعي الاستخدام العملي والبيئي.

ويتمتع الهاتف بهيكل قوي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP55، ومضاد للصدمات وفق معيار الجيش الأمريكي MIL-STD-810H، ما يجعل الجهاز قادراً على تحمل الاستخدام اليومي والظروف الصعبة.

الأبعاد: 156.5 × 73.3 × 9.6 ملم

الوزن: 193 غرام

يحمل الهاتف شاشة LTPO OLED بقياس 6.31 بوصة، بدقة 2484 × 1116 بيكسل، مع تردد تحديث 120 هيرتز، ومعدل سطوع حوالي 880 شمعة/م²، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وواضحة حتى تحت ضوء الشمس.

نظام التشغيل: أندرويد 15 قابل للتحديث، مما يضمن حصول المستخدمين على أحدث الميزات والتحسينات الأمنية.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، مع معالج رسوميات Adreno 710، الذي يقدم أداء متوازن في المهام اليومية والألعاب الخفيفة.

الذاكرة: 8 جيجابايت رام، مع 128 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSDXC.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50 + 13 ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لصور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو عالية الجودة.

ميزات إضافية

دعم شريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 2.0

شريحة NFC للمدفوعات اللاسلكية

ماسح لبصمة الأصابع

بطارية بسعة 4415 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، لتوفير استخدام طويل وسريع إعادة شحن