لتعزيز توليد الطاقة.. الوكالة الأمريكية تتعاون مع شركة الكهرباء لتطوير خطة التشغيل

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تعاونها مع الشركة العامة للكهرباء لتطوير خطة تشغيلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة العامة.

وأوضحت السفارة الأمريكية أنّ الخطة تهدف إلى مواءمتها مع البرنامج الليبي لتثبيت الشبكة في حالات الطوارئ، وهي مبادرة دولية متعددة المانحين بقيادة الوكالة المذكورة.

وأضافت السفارة الأمريكية أنّ الخطة تعمل على تحسين أداء الخدمة باستخدام تقنيات مثل توزيع الأحمال بشكل عادل ومنصف على مستوى البلديات.

وتابعت السفارة أنّ البرنامج يسعى إلى قطع خدمة الكهرباء بشكل عادل لفترات قصيرة ومحددة؛ إلى جانب التفاوض مع أكبر المستهلكين لتقسيم نشاطهم في ساعات خارج أوقات الذروة.

وذكرت السفارة أنّه في الربع الأول من العام الجاري حسّنت الشركة العامة للكهرباء متوسط ​​إنتاج الكهرباء اليومي بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الشبكة العامة للكهرباء تواجه خلال فصل الصيف الحالي ضغوطًا إضافية جراء درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد من طلب الطاقة.