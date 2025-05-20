لتعزيز حقوق الكوادر وتحسين الخدمات.. الصحة تعلن تسوية جديدة للدرجات الوظيفية

وقّع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، دفعة جديدة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في الجهات التابعة للوزارة.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة متكاملة تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز حقوق العاملين، وتحسين ظروفهم الوظيفية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، واستكمالًا لمخرجات اجتماع الدكتور الغوج مع وزير الخدمة المدنية المهندس علي العابد، ترأس وكيل عام وزارة الصحة اليوم الاجتماع التقابلي الرابع للجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إعداد مقترح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، وهو مشروع متوقف منذ عام 2007، مع التركيز على تسوية الأوضاع الوظيفية للأطقم الطبية والطبية المساعدة والإداريين، بهدف تعزيز حقوق العاملين ودعم استقرار القطاع الصحي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.