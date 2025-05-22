لتعزيز قدراتها بالأجهزة الذكية.. «أوبن أيه آي» تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي بمبلغ ضخم

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي “أوبن أيه آي“ (OpenAI) عن استحواذها على شركة ناشئة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، تأسست على يد جوني إيف، المصمم السابق في شركة آبل، مقابل 6.5 مليار دولار يتم دفعها بالكامل على شكل أسهم.

وجاءت هذه الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ الشركة بهدف توسيع نطاق عمل الشركة عبر دمج وحدة متخصصة في تطوير الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه الخطوة استثمارًا استراتيجيًا يتيح لـ(OpenAI) التوسع في سوق الأجهزة المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا عالميًا.

وأبرزت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الاستحواذ لا يقتصر على امتلاك الشركة الناشئة فحسب، بل يشمل أيضًا ضم فريق من كبار المصممين والمهندسين، بمن فيهم جوني إيف وفريقه من خبراء التصميم الذين ساهموا في ابتكار منتجات شهيرة مثل هاتف “آيفون”.

وفي مقابلة مشتركة، قال جوني إيف، معبرًا عن تفاؤله بالتعاون مع (OpenAI): “لدي شعور متزايد بأن كل ما تعلمته خلال الثلاثين عامًا الماضية أوصلني إلى هذه المرحلة. أعتقد أن هذه الشراكة وطريقة العمل المشتركة ستثمر عن منتجات جديدة ومبتكرة.”

وبحسب تفاصيل الصفقة، ستدفع (OpenAI) حوالي 5 مليارات دولار من قيمتها على شكل أسهم لشركة “آي.أو”، في حين يأتي المبلغ المتبقي من الشراكة التي تم إبرامها بين الشركتين العام الماضي، والتي مكنت (OpenAI) من شراء حصة تبلغ 23% من أسهم “آي.أو”. كما استثمر صندوق استثمار مرتبط بـ(OpenAI) بشكل منفصل في الشركة خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة رسميًا خلال الصيف الحالي بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.

وتضم الشركة الناشئة التي استحوذت عليها (OpenAI) فريقًا يضم حوالي 55 مهندس أجهزة إلكترونية، ومطوري برمجيات وخبراء تصنيع، وهو الفريق الذي يعتزم جوني إيف والرئيس التنفيذي لـ(OpenAI) سام ألتمان تطويره لإنتاج مجموعة من الأجهزة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.