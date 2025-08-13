لتعزيز منافذ التصدير.. العراق يدرس تصدير النفط عبر سوريا ولبنان

يخطط العراق لتوسيع منافذ تصدير النفط الخام عبر خطّي أنابيب مع كل من سوريا ولبنان، في إطار جهوده لرفع طاقته الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2029.

ووفق تقرير منصة الطاقة المتخصصة، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، المهندس حيان عبدالغني، أمس الثلاثاء، وزير الطاقة السوري محمد البشير، لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وأكد عبدالغني أن العراق يسعى لزيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية واستئناف التصدير من الأنبوب التركي عبر ميناء جيهان، إلى جانب دراسة مقترحات تصدير النفط عبر خط بانياس السوري وخط طرابلس اللبناني، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية مع سوريا وأهمية استمرارها بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.

ويعد إحياء خط أنابيب كركوك–بانياس أحد أبرز الملفات المطروحة على جدول المباحثات، حيث من المتوقع أن يقلل اعتماد العراق على موانئه الجنوبية المطلة على الخليج بالقرب من مضيق هرمز، ويمنحه مسارًا مباشرًا لتصدير النفط إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط.

يُذكر أن خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميًا مغلق منذ عام 2003، ويحتاج إلى إعادة تأهيل بعد أضرار جسيمة تعرض لها خلال غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. إعادة تشغيله ستتيح تصدير خام كركوك إلى الأسواق المتوسطية، بعدما كان نحو 450 ألف برميل يوميًا يمر عبر الخط العراقي التركي قبل إغلاقه نتيجة قرار تحكيمي صدر عام 2023.

وتسعى سوريا إلى إنعاش اقتصادها وإعادة بناء قطاع الطاقة المتعثر، إذ يمكن لإيرادات صادرات النفط أن تسهم بشكل كبير في جهود إعادة الإعمار، مما يجعل المشروع ذا منفعة مزدوجة للطرفين ويعيد رسم خريطة الطاقة الإقليمية بين العراق وسوريا.