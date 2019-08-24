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لتعزيز وجودها في الخليج العربي.. بريطانيا تُرسل سفينة حربية أخرى

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أغسطس 2019 - 21:36
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بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية جديدة إلى الخليج العربي. [البحرية الملكية البريطانية]
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، السبت، عزم بلاده إرسال سفينة حربية أخرى إلى الخليج العربي للدفاع عن حرية الملاحة، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المنطقة.

وقال الوزير في تصريح صحفي:

أينما يُرفرف علمنا في مختلف أنحاء العالم، تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها.

من جهتها قالت البحرية الملكية في بيان، إن السفينة الحربية “دنكان” أبحرت من بريطانيا في 12 أغسطس الجاري، لتنضم إلى السفينة الحربية “كَنّت”.

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وقال وزير الدفاع بن والاس ”أينما يرفرف علمنا في مختلف أنحاء العالم، تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها“.

يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا، إثر استيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة ترفع العلم البريطاني في شهر يوليو الماضي، على خلفية استيلاء القوات البريطانية على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، بتهمة انتهاك العقوبات على سوريا.

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