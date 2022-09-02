لتغطية فاعليات كأس العالم.. الدّوحة تُطلق بوابة قطر الإعلامية

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الخميس، تدشين بوابة قطر الإعلامية لتغطية أحداث كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد، محتوى حصري من الدولة المستضيفة للبطولة، كما يسهل للإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات.

من بين الخدمات التي سيقدمها الموقع هي إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وحجز الاستوديوهات، وتقديم طلبات جولات الإعلاميين.

وقالت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فاطمة النعيمي إنّ بوابة قطر الإعلامية تعد مصدرا قيما للإعلاميين وممثلي جهات البث من جميع أنحاء العالم، لتغطية منافسات المونديال، والفعاليات المرافقة له.

وأعربت النعيمي، عن تطلع بلادها إلى استقبال آلاف الإعلاميين وممثلي جهات البث، للمشاركة في تغطية أحداث البطولة التاريخية، مغبرة عن سرور الدوحة بأن تضع بين أيديهم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة، التي تضمن لهم تجربة إعلامية استثنائية.

ودعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلي وسائل الإعلام وممثلي جهات البث الراغبين في الحصول على تصريح الدولة المستضيفة إلى المسارعة بالتسجيل عبر بوابة قطر الإعلامية للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم خلال البطولة.

وتستضيف قطر مونديال كرة القدم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر القادمين، وهي النسخة الأولى من البطولة العالمية التي تشهدها المنطقة العربية، في حدث يراه كثيرمن العرب بأنّه تاريخي.