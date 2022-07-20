لتقليص استهلاك الغاز.. الاتحاد الأوروبي يضع خطط طوارئ

وضع الاتحاد الأوروبي، خطط طوارئ، اليوم الأربعاء، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15% حتى مارس القادم.

وبحسب ما نقلت شبكة “CNBC”، فقد حذر الاتحاد من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه دول التكتل صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.

وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضاً في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادت الغاز الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء هدفاً طوعياً لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15% من أغسطس إلى مارس، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.

ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزامياً في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.

ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة بهدف إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 يوليو.

وواجهت الخطة بالفعل مقاومة من بعض الدول التي تشعر أن خططها للطوارئ لا تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي. ويتعين على الدول تحديث خطط الطوارئ للغاز بحلول نهاية سبتمبر أيلول لإظهار الكيفية التي يمكنها بها تلبية هدف الاتحاد الأوروبي.

وبولندا من بين المعارضين لأهداف الاتحاد الأوروبي الإلزامية، وملأت بولندا خزاناتها للغاز حتى 98% من سعتها بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز في أبريل، ونسب التخزين لدى الآخرين أقل، فالمجر، على سبيل المثال، ملأت خزاناتها بنسبة 47% فقط من سعتها.

لكن مسؤولين من الاتحاد يقولون إن من الضروري ضمان تحرك كل الدول الآن وليس الانتظار حتى تقطع روسيا الإمدادات.

وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن قطع الغاز الروسي قد يزج بالاقتصادات الأوروبية في الركود ويفاقم أزمة الغاز التي رفعت بشدة فواتير الغاز للمستهلكين.

وكانت روسيا تقدم 40% من الغاز الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا، لكن التدفقات القادمة من روسيا إلى أوروبا منذ ذلك الحين انخفضت إلى أقل من 30% من المتوسط في الفترة من 2016 إلى 2021.

ومن المقرر استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي إلى ألمانيا يوم الخميس بعد الصيانة السنوية.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إنه من المرجح استئناف التدفقات، لكن بأقل من طاقتها الكاملة، رغم مخاوف بعض الحكومات من عدم استئنافها.