لتقليص النفقات.. رئيس غانا يلغي سبع وزارات حكومية

بهدف تقليص النفقات وضمن إجراءات جديدة لخفض التكاليف، ألغى الرئيس الغاني جون ماهاما، سبع وزارات حكومية.

وأوضح الرئيس في بيان، أنه “وبموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأصل للوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة، وقد سعت غانا إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في عام 2022 لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون”.

هذا و”تم انتخاب “ماهاما” رئيسا، بفوز ساحق في انتخابات جرت في 7 ديسمبر الماضي، وتعهد بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.