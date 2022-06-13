لتمديد عمل قواتهم في ليبيا.. «أردوغان» يراسل رئاسة برلمان بلاده

تقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطلب لرئاسة البرلمان التركي، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.

وأشار أردوغان في مذكرة أحالها للبرلمان، إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا منذ 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وذكر أردوغان أنّ هدف قواتهم في ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي ومواجهة المخاطر التي تمثّلها جماعات مسلحة غير شرعية.

ولفتت المذكرة إلى أنّ قوات خليفة حفتر، بدأت في 4 أبريل 2019 هجوما على حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي؛ للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

وأوضحت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

كما بينت المذكرة أن من أهدافها الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وأكدت المذكرة أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو 2022.