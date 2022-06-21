لتمديد عمل قواتهم في ليبيا.. جلسة مرتقبة للبرلمان التركي اليوم الثلاثاء

يصوت البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تمديد مهمة أرسال قوات تركية إلى ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيا.

وكان قد أدرج البرلمان الأحد على جدول أعماله هذا البند المتعلق بالمذكرة الرئاسية، والتي أشار من خلالها أردوغان إلى أنّ الهدف من إرسال قواتهم إلى ليبيا، هو حماية المصالح المشتركة في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في البلاد.

وأضاف أردوغان أنّ تمديد الإذن سيسهم في الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.