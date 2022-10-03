لتمرير صفقة مع تركيا.. «عون» يكشف أسباب تكليف «الحويج» بمهام وزير النفط

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون إنّه تفاجأ بقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتكليف وزير الاقتصاد محمد الحويج بمهام وزير النفط والغاز.

وأوضح عون في تصريح تلفزيوني أنّ تكليف الحويج ربما لتمرير بعض الصفقات النفطية في مجال النفط مع الجانب التركي «للأسف الشديد».

وتابع عون أنّ قضية شركة الهيس هو اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز ولا ينازعها قانونا أية جهة بما في ذلك مجلس الوزراء، وأنّه لم يحدث في السابق أن يتم تكليف أحد بمكان وزير أو رئيس وزراء أثناء قيامه بمهمة رسمية

واضاف عون أنّه ليس لديهم اعتراض على توقيع الاتفاقية التركية، ولكن لديهم ملاحظات للجانب التركي الذي انتظر منه الاستجابة للتعديلات التي طلبها، مبديا استعدادهم للتوقيع متى يتم ذلك.

وكشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية أنّه أبلغ الجانب التركي بخروجه في مهمة عمل يوم 1 أكتوبر، وأنّه طلب توقيعها في أي وقت لاحقا في ليبيا أو تركيا.