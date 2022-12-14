لتمزيقهم صورة «حفتر».. إعتقال طفلين قاصرين في مدينة بنغازي

قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إنّ مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد اختطفوا قاصرين بمنطقة البركة في بنغازي واقتادوهما إلى مكان مجهول.

وذكرت المنظمة أنّ المسلحين التابعين لحفتر كانوا يستقلون سيارة معتمة أثناء اختطافهم لـ «أبوبكر أبوزيد نجم» 15 سنة و«محمد بلال الهاشمي» 16 سنة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر.

وأوضحت المنظمة أنّه حسب شهود عيان يعود سبب الاختطاف إلى تمزيق صور حفتر في أحد الشوارع، وذلك بعد التعرف عليهم من خلال مراجعة كاميرات المراقبة من قبل كتيبة طارق بن زياد.

واستنكرت المنظمة، اختطاف الأطفال القصر، وحملت قوات خليفة حفتر مسؤولية سلامتهم، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإخلاء سبيلهم فورا دون قيد أو شرط.