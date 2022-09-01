لتمكين المواطنين من التسجيل.. تمديد فتح سجل الناخبين لانتخابات ترهونة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، تمديد فتح سجل الناخبين لانتخاب المجلس البلدي ترهونة إلى 5 سبتمبر الجاري.

وأرجعت اللجنة سبب تمديد فتح سجل الناخبين، لإتاحة الفرصة لأهالي المدينة للمشاركة الانتخابية، عقب نقل مكتب السجل المدني “قرية الخدمات” داخل سجل ترهونة.

وذكرت اللجنة أنها بدأت تنفيذ التعاون المشترك مع مصلحة الأحوال المدنية، بشأن إجراءات قيد المواطن المقيم غير المقيد بمنظومة سجل الناخبين.

وحثّت اللجنة المركزية المواطنين، على التسجيل بسجل الناخبين عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.