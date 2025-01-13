لتنجو من تتبع «غوغل».. عليك تغير هذه الإعدادات!

تتعقب شركة “غوغل” بيانات مستخدميها، ما يدعو إلى ضبط إعدادات حساب “غوغل” الخاص بك لاستعادة السيطرة على خصوصيتك والتحكم في بياناتك.

مع العلم أن غوغل لا تبيع معلوماتك بشكل مباشر، إلا أنها تستخدمها بذكاء لتوليد الإيرادات من خلال الإعلانات والشراكات مع جهات خارجية.

وأبرز هذه الإعدادات ما يلي:

إيقاف تتبع نشاط الويب:

تسجل “غوغل” تفاعلاتك عبر تطبيقاتها وخدماتها، مثل البحث و”غوغل بلاي” والخرائط و”كروم” لتحسين خدماتها وتوفير عمليات بحث أسرع وتقديم توصيات مخصصة.

وإذا كنت تفضل عدم قيام “غوغل” بتتبع سلوك التصفح واستخدام التطبيقات والموقع، فيمكنك إيقاف تشغيل نشاط الويب والتطبيقات في حساب “غوغل” الخاص بك.

وللقيام بذلك، افتح حساب “غوغل” الخاص بك وانتقل إلى قسم البيانات والخصوصية في الشريط الجانبي الأيسر، ثم انتقل إلى إعدادات السجل وانقر على “نشاط الويب والتطبيقات”، وإذا تم تمكين التتبع، فانقر على القائمة المنسدلة وحدد “إيقاف التشغيل”، ويمكنك أيضًا اختيار إيقاف تشغيل وحذف نشاط “غوغل” لمسح أي سجلات نشاط موجودة.

إيقاف خدمات الجهات الخارجية:

عند تسجيل الدخول إلى تطبيقات أو خدمات الجهات الخارجية باستخدام حساب “غوغل” الخاص بك، فإنها تحصل على حق الوصول إلى بيانات معينة مرتبطة بحسابك، وغالبًا ما ننسى فصل هذه التطبيقات حتى بعد التوقف عن استخدامها، مما يسمح لها بمواصلة تتبع معلوماتنا وتعريض خصوصيتنا للخطر.

ويجب عليك مراجعة هذه الاتصالات وإلغاء الوصول إذا لزم الأمر، للقيام بذلك، افتح حساب غوغل وانتقل إلى “البيانات والخصوصية” في الشريط الجانبي الأيسر، ثم مرر لأسفل إلى “تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية”، وحدد التطبيقات التي لم تعد تستخدمها أو تثق بها، وانقر فوق كل تطبيق لعرض البيانات التي يمكنه الوصول إليها، وحدد “حذف جميع الاتصالات”.

وتذكر أنه بمجرد قيامك بذلك مع أحد التطبيقات، لن تتمكن من استخدامه مع حساب “غوغل” الخاص بك حتى تسجل الدخول وتمنح الأذونات مرة أخرى.

إيقاف تشغيل سجل يوتيوب:

يتتبع “غوغل” مقاطع الفيديو، التي تشاهدها على “يوتيوب” وعمليات البحث التي تجريها وكيفية تفاعلك مع المنصة، وتساعد هذه البيانات “يوتيوب” على تذكر المكان الذي توقفت عنده، وتقديم توصيات مخصصة، وتحسين تجربتك الإجمالية.

ومع ذلك، فإنه يخزن عادات المشاهدة الخاصة بك إلى أجل غير مسمى، وللحفاظ على خصوصيتك، ضع في اعتبارك إيقاف تشغيل سجل “يوتيوب” من خلال الانتقال إلى حسابك في “غوغل” وحدد “البيانات والخصوصية” من الشريط الجانبي الأيسر، ومرر لأسفل إلى “سجل يوتيوب” ضمن إعدادات السجل، وانقر فوق “إيقاف التشغيل”، وأكد ذلك بتحديد “إيقاف مؤقت” في النافذة المنبثقة..

ولا يؤدي إلى حذف نشاطك السابق، وهذا يعني أن “غوغل” لا يزال بإمكانها استخدامه للتخصيص، أما إذا كنت تفضل محو سجلك القديم أيضًا، فاختر “حذف النشاط القديم” عند الإيقاف المؤقت، وحدد “كل الوقت”، وانقر فوق “حذف” لإزالته تمامًا.

إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة:

تستخدم “غوغل” البيانات من حسابك وتفاعلاتك مع تطبيقاتها وخدماتها لتخصيص الإعلانات التي تراها عبر منصاتها ومواقع الويب الشريكة، وفي حين أن الإعلانات المخصصة يمكن أن توفر توصيات أكثر صلة، إلا أن هذا المستوى من التتبع قد يبدو تعديًا على الخصوصية.

فإذا كنت تفضل المزيد من الخصوصية، فيمكنك إيقاف تشغيل تخصيص الإعلانات تمامًا أو تقييد البيانات التي تستخدمها “غوغل”، وللقيام بذلك انتقل إلى حسابك على غوغل وحدد “البيانات والخصوصية” من الشريط الجانبي الأيسر، وانقر على “My AdCenter” ضمن “الإعلانات المخصصة”، وفي القائمة المنسدلة بجانب “الإعلانات المخصصة” قم بإيقاف تشغيلها.

ولمنع “غوغل” من عرض إعلانات مخصصة على مواقع الويب الشريكة، انتقل إلى “إعدادات إعلانات الشركاء” وقم بإيقاف تشغيلها.

إيقاف تشغيل سجل الموقع:

إذا كنت تستخدم خرائطها، فإن “غوغل” تتعقب وتسجل موقعك، بما في ذلك الطرق التي سلكتها والأماكن التي زرتها، وتتيح هذه البيانات للشركات استهدافك بشكل أكثر فعالية بالإعلانات. كما أنها تتيح لك إعادة زيارة سجل سفرك، أو إعادة إحياء التجارب، أو إعادة استخدام المسارات لخطط السفر المستقبلية.

وبينما قد تكون هذه الميزة مفيدة، فقد تفضل الاحتفاظ بموقعك خاصًا عن طريق تعطيل سجل الجدول الزمني، ولإيقاف تشغيل تتبع الموقع، انتقل إلى حسابك على “غوغل”، وحدد “البيانات والخصوصية” في الشريط الجانبي الأيسر، وانتقل إلى “الجدول الزمني” ضمن إعدادات السجل، واختر “إيقاف التشغيل” من القائمة المنسدلة.

وإذا كنت تريد حذف بيانات الجدول الزمني الحالية، فحدد “إيقاف التشغيل وحذف النشاط”، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وانقر فوق “التالي”، وأكد ذلك بتحديد “حذف”، وتذكر أنه بمجرد حذف هذه البيانات، يتم إزالتها بشكل دائم ولا يمكن استردادها لاحقًا.