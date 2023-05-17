لتنظيم العمل الديني.. «الدبيبة» يُعلن إطلاق مبادرة دينية لتدارك العبث الحاصل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنّ الحكومة أطلقت مبادرة تعنى بمؤسسة العمل الديني الرسمي في ليبيا وتنظيمه لتدارك العبث الحاصل، بحسب تعبيره.

وأوضح الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء أشار إلى استمرار حالة الاستقرار وقطع الطريق أمام من يريدون إرجاع ليبيا للفوضى والانقسام، لن يكون إلا بعملية انتخابية شاملة وفق قوانين عادلة غير مفصلة على أحد.

وشدّد الدبيبة على ضرورة فتح ملفات لدى النائب العام وجميع المحاكم لمحاسبة من يتجاوز ويلعب بالمال العام، ووضع إجراءات قانونية رادعة لهم.

الدبيبة: ندعم كل جهود التهدئة ووقف الاقتتال في السودان ومستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار بالتنسيق بين وزارة الخارجية الليبية وبعض الدول العربية