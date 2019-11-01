لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.. الرئيس اللبناني يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة من «التكنوقراط»

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إلى تشكيل حكومة جديدة من “التكنوقراط”، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقال عون في خطاب تفلزيوني، مساء الخميس:

يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها.

كما دعا عون في خطابه إلى إنهاء النظام السياسي الطائفي وتأسيس حكم مدني.

هذا وقدم الحريري استقالته رسمياً، الثلاثاء الماضي، للرئيس ميشال عون، قبل أن يغادر القصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت، من دون الإدلاء بأي تصريح.

وجاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.