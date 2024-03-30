لتهجمه على تونس.. «دعم الاستقرار» يتخذ إجراءات قانونية ضد أحد منتسبيه

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شخص ظهر في مقطع مرئي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ادعى تبعيته للجهاز وهو يتفوه بعبارات مستهجنة تحاول المساس بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين والشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب الجهاز عن بالغ أسفه حيال الواقعة، مؤكدا أن مثل تلك الممارسات الشائنة والتي تتنافى مع قيم ديننا الحنيف ومنظومة أخلاقنا الحميدة لا تمثل إلا مرتكبيها.

كما أكد جهاز دعم الاستقرار على تأصيل المبادئ الراسخة على صون علاقات الجوار الأخوية القوية والمتجذرة الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين، منوها إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المعنيين وفق التشريعات الوطنية وما تنص عليه أحكام القوانين النافذة.