لتهدئة التوترات التجارية.. مفاوضات أمريكية صينية حاسمة في جنيف

وسط تصاعد في التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، تستضيف سويسرا اليوم السبت، جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويشارك في اللقاء، الذي يُعقد في جنيف، كل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.

وتأتي هذه المحادثات في ظل أزمة متفاقمة فجّرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامبـ عبر فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم إضافية استهدفت عدة شركاء تجاريين، مما أثار اضطرابات واسعة في الأسواق المالية وأسواق الأسهم العالمية.

ورغم أن الإدارة الأمريكية علّقت بعض هذه الرسوم في خطوة تهدف لتهيئة أجواء الحوار، إلا أن التعريفات المفروضة على الواردات الصينية لا تزال قائمة وتصل إلى 145%، وهو ما دفع بكين إلى الرد بإجراءات مماثلة شملت فرض رسوم تصل إلى 125% على منتجات أمريكية.

وتُعد محادثات جنيف أول محاولة جادة من الطرفين لكسر الجمود والدفع نحو تسوية النزاع التجاري، وسط مؤشرات تفيد بإمكانية أن تبادر واشنطن بخفض تدريجي للرسوم تمهيداً لاتفاق محتمل.

وفي هذا الإطار، كتب الرئيس ترامب على منصة “تروث سوشيال”: الرسوم الجمركية بنسبة 80% على الصين تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت بي بيسنت.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها ضد الصين إذا كانت ترغب فعلاً في التفاوض مع بكين.

وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب التجارية بشكل أحادي، مشيرة إلى أن أي نية للتفاوض يجب أن تكون مدعومة بخطوات ملموسة من الجانب الأمريكي لتصحيح أخطائه، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة.

وقالت الوزارة: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض، فيجب عليها أن تثبت صدقها وأن تكون مستعدة لاتخاذ خطوات لتصحيح أخطائها”، مضيفة أن عدم اتخاذ هذه الخطوات سيعني أن الولايات المتحدة غير جادة في مساعيها للتوصل إلى حل دبلوماسي.

كما أكدت وزارة التجارة الصينية أن النهج القائم على فرض الرسوم الجمركية لا يتماشى مع تصرفات دولة عظمى، مشيرة إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة حول تعديل التعريفات الجمركية لا تكفي إذا لم تُترجم إلى أفعال. وحذرت من أن محاولة الولايات المتحدة ممارسة الضغوط أو الابتزاز عبر المفاوضات لن تنجح مع الصين، مؤكدة أن هذا النوع من السلوك قد يقوض الثقة المتبادلة بين الطرفين.