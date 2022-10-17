لتوحيد الجيش الليبي.. الولايات المتحدة تُجدّد التزامها بذلك

أكّد القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان التزام الولايات المتحدة بدعم التقدم في ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
وأوضح ليزلي أوردمان أنّ بلاده تشيد بجهود الحداد والناظوري ولجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتعزيز المصالحة الوطنية وتنفيذ وقف إطلاق النار.
وقال ليزلي أوردمان إنّه يجب توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها أمور أساسية لتجنب الصراع للدفع بعملية الانتقال السياسي وتعزيز السلام واستقرار ليبيا على المدى الطويل.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً