لتوحيد المؤسسة العسكرية.. «أغلو» يتحدّث عن تأسيس كتيبة مشتركة بين الشرق والغرب

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اتفاق أنقرة والقاهرة على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في ليبيا.

أغلو وفي خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية،، ذكر أنّ البلدان يتبادلان وجهات النظر بشأن شروط هذه الانتخابات، مُعربًا عن إمكان أن يتولى البلدان تدريب الجيش الليبي الموحد.

وتابع أغلو أن أنقرة والقاهرة اتفقنا على العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مشيرا إلى أنّ تركيا لديها حوار مع الجانبين في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو أنّه يوجد حاليا مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة، لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بحسب قوله.