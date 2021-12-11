لتوحيد المؤسسة العسكرية.. «الحداد» و«الناظوري» يلتقيان في سرت

عٌقِد اليوم السبت، في مدينة سرت، لقاء جمع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، مع قائد قوات حفتر الفريق عبد الرزاق الناظوري.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية، فإنه لم تعرف بعد أية تفاصيل عن فحوى هذا اللقاء بين الناظوري والحداد، خاصة وأنه اللقاء الأول الذي يجمع بين الشخصيتين العسكريتين.

ووصف الفريق الناظوري اللقاء بالودي جدا، وبتقارب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي سيكون قريبا جدا وبدون تدخل أجنبي، حسب قوله.

وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “إننا كمؤسسة عسكرية غير معترضين على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، وتحترم كل المؤسسات المدينة، وأنها غير معنية بالتجاذبات السياسية، وتريد حماية الوطن وحدوده والدستور”.

وأوضح الناظوري أن هذه اللقاءات ستتواصل في الأيام المقبلة، وينتظرون انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى هذه الاجتماعات التي ستكون متتالية وبدون تدخل خارجي، وفق قوله.

في تصريح عقب لقائه رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بمدينة #سرت.. قائد قوات #حفتر المُكلف الفريق عبد الرزاق الناظوري يقول إن اللقاء كان ودياً جداً وكان ليبياً ليبياً خالصاً بعيداً عن التدخل الأجنبي pic.twitter.com/8mI0aoK4wc — عين ليبيا (@EanLibya) December 11, 2021

وكان الفريقان الحداد والناظوري، قد وصلا رفقة عددا من الضباط صباح اليوم السبت إلى مدينة سرت، الأول برا، والثاني جوا.

هذا وأشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بلقاء الفريق عبد الرازق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد، في مدينة سرت، واعتبرها خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.