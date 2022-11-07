لتوزيع الأعلاف على المزارعين.. «باشاغا» يُشكّل لجنة من 11 عضوا

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، قرارا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من رئيس و11 عضوا وذلك لتوزيع الأعلاف، وتصرف لها مكافآت مالية بعد الانتهاء من مهامها.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة توزيع الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتوريد، ووضع آلية مناسبة لتوزيعها المربين بما يضمن سلامة الإجراء وعدالة التوزيع، إضافة إلى الإشراف ومتابعة أعمال اللجان الفرعية التي ستشكل منها.

ومنحت اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية بالبلديات المستهدفة بتوزيع الأعلاف في نطاقها، وتكليفها بتخصيص الكميات وجداول التوزيع على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ثم عرضها على اللجنة المركزية، إضافة إلى إعداد رسائل لصرف الأعلاف للجهات المخصصة لها، وإحالة الصكوك المصدقة باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، إليها.

وتتولى اللجنة حسب القرار؛ تقديم تقارير مفصلة لوزير الزراعة والثروة الحيوانية تبين فيها الكميات والجهات المخصصة لها وإعداد المطابقة على الإجراءات المتخذة من اللجان الفرعية.

ونصت المادة الخامسة على قيام اللجنة بفتح حساب مصرفي بمصرف ليبيا المركزي مخصص لإيرادات الأعلاف بالإشراف المباشر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

وحمّل قرار باشاغا اللجنة المسؤولية، ابتداء من تسلم كميات الأعلاف ومتابعة تنفيذ عمليات التوزيع التي تقوم بها اللجان الفرعية التابعة لها، وفقا للقرار.