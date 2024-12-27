لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. الرئيس الإيراني يعتزم زيارة موسكو

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو في 17 يناير.

وذكرت قناة السفارة على “تلغرام” نقلا عن جلالي قوله: “خلال هذه الزيارة، سيوقع “بزشكيان وبوتين” اتفاقا حول التعاون بين البلدين”.

وأشار السفير إلى “أن الزيارة ستتم يوم 17 يناير المقبل”.

وبحسب وكالة نوفوستي، “من المنتظر أن يوقع رئيسا روسيا وإيران على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران”.

ووفق الوكالة، “تشمل الاتفاقية جميع مجالات التعاون الثنائي وستفتح آفاقا جديدة في مختلف مجالات التفاعل الروسي الإيراني، بما في ذلك الدفاع والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا”.