لجان التفتيش تزور عدداً من مستشفيات «الجبل الغربي» لمتابعة مستوى الخدمات

نفذت لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة ميدانية مفاجئة لعدد من المستشفيات في منطقة الجبل الغربي، بقيادة مدير إدارة التفتيش والمتابعة، أمجد رميح، وعدد من أعضاء اللجان.

شملت الجولة مستشفى الزنتان التعليمي، مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة، مستشفى الرياينة العام، مستشفى المشاشية العام، مستشفى يفرن العام، ومستشفى شلغودة القروي.

وتأتي هذه الزيارات بناءً على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة، محمد الغوج، بهدف الوقوف على جاهزية المرافق الصحية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، بما يساهم في تحسين جودتها وضمان استمراريتها للمواطنين.