مجلس النواب يناقش الصعوبات التي تواجه «ديوان المحاسبة»

عُقد الاجتماع الأول لسنة 2025 م للجنتي التواصل بديوان المحاسبة بنغازي- طرابلس، بحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، وذلك في مقر ديوان المحاسبة في بنغازي.

حيث ناقش الاجتماع برنامج العمل بين اللجنتين من خلال تبادل البيانات والمعلومات عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والصعوبات التي تعيق سير العمل بالديوان والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الأداء الرقابي بكل دقة ويسر، كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود والنتائج التي أسفرت عنها أعمال التواصل بين اللجنتين منذ شهر يونيو 2018م.

وثمن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الجهود التي تبذلها اللجنتين في أداء عملها، متمنيا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما.

ومن جانبهم قدم أعضاء اللجنتين الشكر لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على دعمه لديوان المحاسبة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تكثيف الجهود لأداء عمل ديوان المحاسبة، وذلك لتحقيق الرقابة المالية الفاعلة التي يهدف إليها المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الديوان .