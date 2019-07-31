لجان الرئاسي تبحث عن أسباب زيادة طرح الأحمال وسُبل معالجتها

ناقشت اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم” 9″ للعام الحالي 2019م، بشأن تحديد أسباب انقطاع التيارالكهربائي وإمدادات مياه النهر، واقتراح الحلول والبدائل، أسباب زيادة طرح الأحمال وبحث الآليات والسبل الكفيلة لمعالجتها.

حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته ظهر أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومديري الإدارات، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بوزارة الداخلية، والمختصين في مجال الكهرباء.

يُذكر أن معظم المدن الليبية تُعاني مؤخراً من انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 18 ساعة.