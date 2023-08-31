لجنة أزمة الوقود بوزارة الداخلية تبحث دور لجان التفتيش على محطّات التوزيع

بحثت لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تفعيل دور لجان التفتيش على المحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة ووكيل وزارة بشير الأمين، مع منسق اللجنة ومدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، خالد أوهيبة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ناقش الاجتماع وضع بنود عملية قابلة للتنفيذ تتعلق بمحطات الوقود، وكميات الوقود الموزعة عليها، وتقييم أدائها.

وفي حين تحاول اللجنة فرض إجراءات تحول دون تهريب الوقود، ووصوله للمواطنين بالسعر الرسمي، فإن التقارير تحذر بشكل دوري من استمرار عمليات تهريب الوقود الليبي إلى الخارج.