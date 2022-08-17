لجنة أزمة الوقود تبحث سُبل القضاء على ظاهرة الازدحام أمام المحطات

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للجنة أزمة الوقود، بحضور أعضاء اللجنة وبحضور مندوبين عن كافة الشركات الناقلة للوقود.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال وعرض ودراسة التقارير الفنية والأمنية المقدمة من اللجنة، بالإضافة إلى متابعة سير الخطة الموضوعة في توزيع الوقود بالمنطقة الغربية والعمل على حلحلة العراقيل التي تواجه هذه الخطة وسُبل القضاء على ظاهرة تهريب الوقود وبيعه خارج محطات الوقود.

كما تطرق الاجتماع إلى وضع إستراتيجية التوزيع العادل للوقود للقضاء على ظاهرة الازدحام وقطع الطريق على تجار الأزمات وضعاف النفوس الذين يعملون على خلق الأزمة وبث الفوضى.

وشدّد الوكيل على ضرورة وضع آليات لتوزيع الوقود بشكل عاجل وعادل لكل المناطق والبلديات من خلال تظافر الجهود ومكافحة تهريبه وكذلك ما يصدر من توجيهات من اللجنة للجهات المختصة بضرورة التنفيذ والتقيد بما جاء فيها.