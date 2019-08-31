لجنة أزمة الوقود تستعرض سير عمل محطات التوزيع وعملية تزويد «البنزين» و«الديزل»

عُقِد السبت اجتماع للجنة معالجة أزمة الوقود برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي رئيس اللجنة العميد محمد فتح الله، وكافة لأعضاء اللجنة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع يأتي لمناقشة سير عمل محطات الوقود وعملية التزويد بوقود البنزين والديزل.

وباشر رئيس اللجنة بإعطاء التعلميات لأصحاب شركات التوزيع بتوفير وقود الديزل للمحطات ونشر قوائم أرقام المحطات التي يتم تزويدها بالديزل يوميًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي للشركات والإشراف على آلية توزيع الوقود وفق خطة تم إعدادها من قِبل رئيس واعضاء اللجنة.