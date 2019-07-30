لجنة أزمة الوقود تستعرض عمليات تزويد محطات التوزيع

عُقِد الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي في طرابلس، اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود، برئاسة مدير إدارة الأمن المركزي، ورئيس لجنة أزمة الوقود، العميد محمد فتح الله، وكافة أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع آليات متابعة سير تزويد محطات الوقود، ومتابعة أي تجاوزات أو مشاكل بالخصوص، بغية معالجتها.

من جانبه أفاد رئيس اللجنة، أن الوقود متوفر بكميات كبيرة، في كافة المحطات، وأن عمليات التزويد تسير بشكل طبيعي، كما توجد 14 محطة تشتغل طيلة الـ24 ساعة.

وأشارت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء إلى أن الضخ يتم عن طريق شركة الزاوية لتكرير النفط، ومستودع شركة البريقة بطريق المطار، كما تتواجد الناقلة “أنوار ليبيا” بميناء طرابلس وعلى متنها 28 مليون لتر بنزين.

كما أفاد رئيس اللجنة بأن هناك ناقلة أخرى ترسو بميناء شركة الزاوية، وعلى متنها 32 مليون لتر، من وقود الديزل، ولا توجد حاليًا أى معوقات بخصوص تزويد الوقود.