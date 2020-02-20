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لجنة أزمة الوقود تطمئن المواطنين بتوفر الوقود بكميات كافية

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 فبراير 2020 - 18:22
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ليبيا
طمأنت اللجنة المواطنينن بعدم وجود أي مشكلة في التزود بالوقود داخل مدينة طرابلس وضواحيها. [إدارة التواصل والإعلام]

طمأنت لجنة أزمة الوقود بحكومة الوفاق الوطني، المواطنين بتوفر الوقود بكميات كافية، مؤكدة وجود ناقلة أنوار أفريقيا، والتي تقوم بتفريغ حمولتها حاليا وعلى متنها 34 مليون لتر وقود، بالإضافة لوجود ناقلتين أخريين موجودتين في رصيف ميناء طرابلس البحري تستعدان لإفراغ حمولتهما.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد الخميس، بمقر إدارة الدعم المركزي طرابـلس، برئاسة رئيس لجنة أزمة الــوقود الـعميد محمد فتح الله، وبحضور أعضاء اللجنة مندوبي شركات التزود بالوقود، ومقرر اللجنة أبوبكر القاضي.

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كما طمأنت اللجنة المواطنين، بتوفر الوقود بصورة سلسة، وبعدم وجود أي مشكلة في التزود بالوقود داخل مدينة طرابلس وضواحيها، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

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