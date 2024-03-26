لجنة أزمة الوقود تعقد اجتماعا لبحث آليات التوزيع خلال رمضان

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية رئيس لجنة حلحلة أزمة الوقود والغاز لواء بشير الأمين، اجتماعا موسعا، ضم أعضاء اللجنة، لمناقشة آليات توزيع الوقود والغاز لجميع المدن خلال شهر رمضان المبارك.

وحضر الاجتماع منسق عام اللجنة، ورئيس جهاز حرس الحدود، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدراء أمن السهل الغربي، شمال الجبل، غرب الجبل، وسط الجبل، ومنفذ وازن البري.

وتركز الاجتماع على ضمان توفير احتياجات المواطنين من الوقود والغاز خلال شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الطلب على هذه السلع الأساسي، و آليات توزيع عادلة وسلسة للوقود والغاز لجميع المدن الليبية، مع التركيز على المناطق النائية والمحتاجة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وأكد المجتمعون على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وشركات النفط، والأجهزة الأمنية، لضمان نجاح خطط التوزيع وضمان وصول الوقود والغاز إلى جميع المواطنين.

كما حضر الاجتماع رئيس فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومدير العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، ومدير المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط والزاوية، وإدارة العمليات بمستودع الزاوية، ومندوب جهاز الأمن الداخلي، ومندوبي شركات نفط ليبيا، الراحلة، الشرارة، والطريق السريع.