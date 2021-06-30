لجنة أزمة الوقود والغاز: الازدحام على المحطات يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي

أرجعت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، ازدحام المواطنين على محطات توزيع الوقود لغرض التزود بالوقود، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المحطات.

وذكرت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن هذا الازدحام ليس بسبب نقص في مادة الوقود، بل هو راجع للانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي عن معظم المحطات، مؤكدة على توفر الوقود بأنواعه بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأهابت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم التزاحم على المحطات، وأن يتحلوا جميعا بالمسؤولية الأمنية التعاونية حتى نرى بلادنا تنعم بالثبات والاستقرار في كافة نواحي الحياة والخدمات التي تقدم للمواطنين، بحسب البيان.