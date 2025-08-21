لجنة «أزمة الوقود والغاز» تؤكد توفر الإمدادات وتدعو المواطنين لتجنب الازدحام

عقدت لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، اجتماعًا برئاسة عضو اللجنة اللواء ميلود عطية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي شركات توزيع الوقود، لمتابعة سير عمليات الإمداد والتأكد من تنظيم توزيع الوقود والغاز بشكل يضمن وصوله إلى المواطنين بسلاسة وانسيابية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع اللجنة، أن الوقود متوفر في كافة المحطات، مؤكدة على عدم وجود أي نقص يبرر التزاحم أمام محطات الوقود، ودعت المواطنين إلى التزام الهدوء والاعتماد على التوزيع المنتظم للخدمة.

وأكدت اللجنة أن الاجتماعات الدورية تهدف إلى مراقبة آليات التوزيع وتحسينها بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مع مراقبة أي اختلالات في الإمدادات واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.