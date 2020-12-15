لجنة أزمة الوقود والغاز تُطمئن المواطنين بتوفر الوقود وبكثرة

طمأن العميد محمد فتح الله مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأن الوقود متوفر وبكثرة، داعياً إلى عدم الازدحام على المحطات.

وأوضح العميد فتح الله في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن أزمة الوقود الحالية كانت بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن الأمواج العالية عرقلت عملية دخول الباخرة “أنوار أفريقيا” للحوض، والتي كانت حمولتها 35000000 لتر من البنزين.

وأضاف أن الباخرة رست بعد اعتدال الأحوال الجوية، وبدأ التزود بالوقود منها، مشيرا إلى أن هناك باخرة أخرى تحمل 30000000 لتر من البنزين سترسو يوم الغد في الميناء.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن في المحطات لتسهيل عملية التزود بالوقود.

وحذر رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز من إمكانية عودة الأزمة ما لم يتم صيانة مستودع طرابلس الموجود في طريق المطار.

كما أكد على وجود تنسيق بين الإدارة العامة للدعم المركزي وشركة البريقة للنفط والغاز لنقل الوقود للمناطق الأخرى مثل الجبل الغربي ومناطق الجنوب.