لجنة أزمة لمساعدة الطلبة النازحين في شرق ليبيا على العودة للدراسة

أصدر وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” صباح اليوم الخميس، قراراً بتشكِيل لجنة أزمة بمراقبة التربية والتعليم ببنغازي، تختص بتمكين الطلبة النازحين من المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، من العودة للدراسة عند استئنافها.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” ستتولى هذه اللجنة متابعة أوضاع الطلبة النازحين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تمكينهم من الدراسة، كما يناط بها التنسيق مع جهات الاختصاص لتوفير بدائل إقامة ملائمة للطلبة النازحين رفقة ذويهم الذين تم إيوائهم بالمؤسسات التعليمية مؤقتاً.

جاء هذا القرار في إطار حرص الحكومة الليبية على ضمان حق الطلبة النازحين في التعليم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لممارسة نشاطهم التعليمي بالتوقيت المناسب.