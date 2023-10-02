لجنة إدارة الأزمة بوزارة الصحة تتابع تقارير حصر الأضرار بالمناطق المنكوبة

تابعت لجنة إدارة الأزمة المشكلة من وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تقارير حصر الأضرار التي لحقت بالمباني والأجهزة والمعدات بالمناطق المنكوبة، وذلك بعد استكمال الفرق المكلفة بزيارة المرافق الطبية المتضررة من السيول والفيضانات أعمالها.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” ناقشت اللجنة سير الخدمات الطبية بمراكز غسل الكلى بالمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول شرق البلاد، حيث أكّدت استمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى دون انقطاع.

كما تابعت اللجنة مع الجهات الصحية أوضاع بلديتي غات ودرج، ومدى توفر الاحتياجات الطبية اللازمة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.