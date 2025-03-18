«لجنة إدارة المشغل الجديدة» في شركة «الواحة» للنفط تتسلم مهامها

أقيم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، “مراسم تسليم واستلام “لجنة إدارة المشغل الجديدة” بشركة الواحة للنفط المشكلة وفقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 73 لسنة 2025″، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ عملية التسليم والاستلام.

ووفق المؤسسة، “تولى محمد بشير الحمروني، مهامه رئيساً للجنة إدارة المشغل الجديدة، فيما استلم عبدالعاطي عبدالجليل الرفادي، مهامه عضواً في اللجنة”.

هذا “وحضر مراسم التسليم والاستلام المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، الذي أعرب عن تمنياته بالتوفيق للجنة الجديدة في أداء مهامها”.