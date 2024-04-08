لجنة إدارة شركة «زلاف ليبيا» تناقش مستجدات مشروع مصفاة الجنوب

عقدت لجنة إدارة شركة “زلاّف ليبيا” أمس الأحد، اجتماعا ناقشت فيه جملة من المستجدات المتعلقة بمشروع مصفاة الجنوب، الذي يسير بشكل متسارع وحسب الجداول الزمنية المعدة مسبقا.

وتضمنت محاور الاجتماع لذي حضره عدد من مدراء الادارات الخطوات المنجزة و الترتيبات اللازمة للخطوات اللاحقة كسبا للوقت.

وقالت الشركة في بيان، تأتي سلسلة الاجتماعات هذه في سياق متابعة لجنة الإدارة لمشروع مصفاة الجنوب، الذي يعتبر نقلة نوعية هامة وإحدى المشاريع الاستراتيجية التي اطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط دعما للاقتصاد الوطني وتنمية مناطق الجنوب، وفق بيان الشركة.

وتقع مصفاة الجنوب المزمع تنفيذها بمدينة أُوباري بجوار محطة الكهرباء البخارية، على مسافة 6 كيلومتر تقريباً شرق المحطة، وتم تصميم المصفاة لمعالجة حوالي 30000 برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج المنتجات البترولية التقليدية.

وستقدم المصفاة وظائف مباشرة بالمرفق، كما انها ستفتح افاق وظائف واعمال بأشكال مباشرة وغير مباشرة في المنطقة، وسينعكس ذلك على اقتصاد ليبيا الكلي وكذلك على رفاهية ونماء المنطقة.